Набабкин назвал команду своей мечты 

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в ролике на официальном клубном канале в YouTube назвал футболистов, которых хотел бы включить в свою команду мечты.
Помимо выступающих в данный момент футболистов в состав также вошли игроки, завершившие профессиональную карьеру, — Роналдо и Роберто Карлос. Главным тренером своей команды Набабкин назвал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.
Команда мечты Кирилла Набабкина: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Даниэль Алвес, Тьяго Силва (оба — «Пари Сен-Жермен»), Серхио Рамос («Реал»), Роберто Карлос, Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Гарет Бэйл («Реал»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Роналдо.