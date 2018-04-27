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Танцоры из Некрасовки завоевали медали конкурса «Green Velvet Cup»
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Танцоры из Некрасовки завоевали медали конкурса «Green Velvet Cup» 

Управа района Некрасовка 53 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
Спортсмены танцевально-спортивного клуба «Олимпия» из школы № 2089 района Некрасовка успешно выступили на соревнованиях в минувшие выходные.
— На Международном соревновании «Green Velvet Cup» Кирилл и Алина стали восьмыми из 29 пар по классу С. А в воскресенье, на Российском турнире «Русский стандарт», они завоевали серебро в категории «Юниоры-1» класса С. Категорию «Юниоры-2» класса С на этом турнире представила пара Максим и Виктория, которые заняли шестое место, — уточнил представитель школы.
По его словам, танцоры были награждены медалями. (вт)
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