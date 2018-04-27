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Школьники облюбовали крышу в Михайловске
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Школьники облюбовали крышу в Михайловске 

АиФ Ставрополье 48 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мальчик играл на крыше заброшенного дома в Михайловске и попал на видео.
Очевидцы прислали пугающий ролик на одну из городских страниц в соцсетях. Они сообщают, что школьники каждый день забираются на крышу заброшенного дома в Михайловске, бьют стёкла и ходят по краю.
Пользователи переживают за детей, выбирающих такие экстремальные виды досуга, и взывают к их родителям. Мамы предлагают сносить заброшенные здания и строить на их месте детские сады.
Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 27 Апр 2018 в 4:41 PDT
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