Школьники облюбовали крышу в Михайловске

Мальчик играл на крыше заброшенного дома в Михайловске и попал на видео.

Очевидцы прислали пугающий ролик на одну из городских страниц в соцсетях. Они сообщают, что школьники каждый день забираются на крышу заброшенного дома в Михайловске, бьют стёкла и ходят по краю.

Пользователи переживают за детей, выбирающих такие экстремальные виды досуга, и взывают к их родителям. Мамы предлагают сносить заброшенные здания и строить на их месте детские сады.

Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 27 Апр 2018 в 4:41 PDT