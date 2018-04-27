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Мутко: порядка 2,5 млн билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу
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Мутко: порядка 2,5 млн билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТАСС
КАЛУГА, 27 апреля. /ТАСС/. Около 2,5 млн билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил в пятницу в ходе пленарного заседания координационного совета по туризму при Минкультуры РФ в Калуге.
"Продано уже 2,5 млн билетов, из них 53% приобрели иностранные болельщики. От многих стран будет по 15-20 тысяч болельщиков, американцев будет порядка 30 тысяч. Нам надо проработать четкую систему гостеприимства [иностранных болельщиков]", — сказал Мутко.
После первого дня третьего этапа продаж, который стартовал 17 апреля, было распределено около 1,7 млн билетов. Третий этап продаж продлится до завершения чемпионата мира — 15 июля. Билеты реализуются в порядке живой очереди. Также доступны билеты четвертой категории, билеты данной категории предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных. Цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала — 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место — 3800 рублей, на полуфиналы — 4480 рублей.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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