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Тренер мадридского «Реала»: Иньеста заслужил «Золотой мяч»
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Тренер мадридского «Реала»: Иньеста заслужил «Золотой мяч» 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своим мнением о полузащитнике «Барселоны» и сборной Испании по футболу Андресе Иньесте, который ранее объявил о своем уходе из клуба. По его словам, 33-летний испанец отличается профессионализмом, передает "Советский спорт".
"Те два или три раза, когда мы обменивались словами, были очаровательными, поскольку Иньеста не очень общительный. Мне нравятся игроки, которые показывают всё на поле, а за его пределами спокойны", — цитирует Зидана FourFourTwo.
Французский специалист и легенда «Реала» также отметил, что Иньеста своей игрой заслужил быть награжденным призом лучшему футболиста мира.
"Желаю ему всего наилучшего как в личной жизни, так и в футбольной. Он заслужил «Золотой мяч». Особенно когда выиграл чемпионат мира со сборной Испании", — заключил Зидан.
Ранее французское издание France Football, которое является учредителем награды «Золотой мяч» и ежегодно вручает ее лучшим футболистам, извинилось перед Иньестой.
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