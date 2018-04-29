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Зидан: Бейл и Бензема нужны «Реалу»
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Зидан: Бейл и Бензема нужны «Реалу» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды Гарета Бэйла и Карима Бенземы. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Они нам нужны, и я сделаю все от себя зависящее, чтобы они остались в «Реале». Я знаю, что все футболисты всегда хотят играть, но это невозможно.. До конца сезона остался месяц, и нам нужно быть единым целом в самых важных матчах", — цитирует Football-Espana Зидана.
Ранее валлийский полузащитник мадридского «Реала» не исключил варианта перехода в «Баварию».
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