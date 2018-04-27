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Зидан: «Иньеста заслужил „Золотой мяч“ в год победы Испании на ЧМ»
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Зидан: «Иньеста заслужил „Золотой мяч“ в год победы Испании на ЧМ» 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Главный тренер ”Реала” Зинедин Зидан прокомментировал решение Андреса Иньесы покинуть «Барселону» по окончании сезона.
”Трудно смотреть, как такой игрок уходит. Я вижу его не представителем «Барселоны», а футболистом. Мы два или три раза встречались, он очаровательный человек. Он очень закрытый, но мне нравятся такие игроки, которые делают все на поле, а за его пределами ведут себя спокойнее. Желаю ему всего наилучшего, особенно в личном плане.
Иньеста — экстраординарный игрок, его важность выходит за противостояние «Реала» и «Барселоны». Может, он не выиграл «Золотой мяч», но заслужил его в год, когда Испания выиграла чемпионат мира", — цитирует Зидана AS.
Испания становилась чемпионом мира в 2010 году.
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