Зидан: «Иньеста заслужил „Золотой мяч“ в год победы Испании на ЧМ»

”Трудно смотреть, как такой игрок уходит. Я вижу его не представителем «Барселоны», а футболистом. Мы два или три раза встречались, он очаровательный человек. Он очень закрытый, но мне нравятся такие игроки, которые делают все на поле, а за его пределами ведут себя спокойнее. Желаю ему всего наилучшего, особенно в личном плане.

Иньеста — экстраординарный игрок, его важность выходит за противостояние «Реала» и «Барселоны». Может, он не выиграл «Золотой мяч», но заслужил его в год, когда Испания выиграла чемпионат мира", — цитирует Зидана AS.

Испания становилась чемпионом мира в 2010 году.