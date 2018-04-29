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Зидан не хочет, чтобы Бэйл и Бензема уходили из «Реала»
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Зидан не хочет, чтобы Бэйл и Бензема уходили из «Реала» 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что хотел бы и дальше работать с французским нападающим Каримом Бензема и валлийским полузащитником Гаретом Бэйлом. Зидан выступил категорически против их ухода из клуба.
На протяжении сезона неоднократно появлялась информация о вероятном уходе Бензема и Бэйла. Говорилось об их конфликте с Зиданом, который должен стать причиной расставания с футболистами. На Бэйла претендовали «Челси», "Манчестер Юнайтед" и его бывший клуб «Тоттенхэм». Бензема прочили уход в «Арсенал» или в «Вест Хэм».
Однако сам Зинедин Зидан опроверг слухи о том, что хочет расстаться с двумя футболистами. Более того, главный тренер «Реала» высказался против ухода француза и валлийца. О"ни нам нужны, и я сделаю все от себя зависящее, чтобы они остались в «Реале». Я знаю, что все футболисты всегда хотят играть, но это невозможно. До конца сезона остался месяц, и нам нужно быть единым целом в самых важных матчах", — приводит слова Зидана «Спорт-Экспресс
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