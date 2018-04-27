Александр Егоров: «У наших арбитров добрая память о Розетти» 

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, который сменил Андрея Будогосского, рассказал о своих отношениях с Роберто Розетти, который с 2011 по 2013 руководил российским арбитрами.
— У Будогосского был свой кабинет. Вы его заняли?
— Нет. Сижу со всеми. На месте Роберто Розетти. (улыбается) Когда пришел в РФС, сфотографировался и отправил снимок ему. Он поначалу не понял, что это. Пришлось объяснять.
— Он общается с нашими судьями?
— Регулярно. У арбитров о Розетти добрая память. У меня с ним очень теплые отношения. Когда он приезжал в Санкт-Петербург на Кубок конфедераций, встречались, поужинали вместе, на катере прокатились. (Александр БОБРОВ)
Полностью интервью Егорова — скоро в «СЭ»