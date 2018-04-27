В Калининграде 400 дошколят приготовились к труду и обороне

В Калининграде 25 апреля в легкоатлетическом манеже Дворца спорта «Юность» прошли соревнования муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

На старт вышли по 25 детских садиков Ленинградского и Центрального районов — учреждения выставили сильнейшие команды по восемь человек (400 человек). Ребята выполняли испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На параде открытия соревнований состоялась вручение золотых знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащимся общеобразовательных школ города Калининграда.

В легкоатлетической эстафете победу одержали команды:

1 место — МАДОУ д/с № 55 (результат 79,2)

2 место — МАДОУ ЦРР д/с № 76 (результат 79,3)

3 место — МАДОУ д/с №59 (результат 80,5)

Победители в личном многоборье стали:

Среди девочек Центрального района:

1 место — Васюкевич Алиса (256 очков) — МАДОУ д/с №1 2 место — Яцкевич Ярослава (238 очков) — МАДОУ д/с №72 3 место — Орехова Злата (236 очков) — МАДОУ д/с № 1 3 место — Макарова Александра (236 очков) — МАДОУ д/с № 119 Среди мальчиков:

1 место — Пылаев Дмитрий (229 очков) — МАДОУ ЦРР д/с № 110 2 место — Литвинчук Савелий (222 очков) — МАДОУ д/с № 51 3 место — Усачёв Егор (217 очков) — МАДОУ д/с №72 В легкоатлетической эстафете победу одержали команды:

1 место — МАДОУ ЦРР д/с № 102 (результат 79,6)

2 место — МАДОУ д/с №1 (результат 80,0)

3 место — МАДОУ ЦРР д/с № 2 (результат 80,5)