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Топливо в России начнут проверять по-новому
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Топливо в России начнут проверять по-новому 

Daily-Motor 42 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Начиная со следующего месяца все пробы топлива на заправках должны будут брать непосредственно из заправочного пистолета. Кроме того, забирать пробы смогут не только государственные органы, но и любые общественные организации.
В настоящее время согласно действующему ГОСТу контроллеры имеют право проводить забор только из хранилища. Очень часто из-за особенностей резервуара сделать этого не удаётся, а для того, чтобы взять топливо из пистолета, необходимо было личное согласие дирекции АЗС.
Теперь же в силу вступает обновлённый закон и у собственников автозаправок будет намного меньше шансов оспорить результаты контрольных закупок, чтобы затянуть процесс проверки качества топлива. Согласно данным Росстандарта, в России постепенно улучшается качество топлива на заправках. К примеру, всего три года назад контрафактное горючее было обнаружено на каждой пятой заправке. В прошлом же году количество незаконного или низкоклассного топлива сократилось до одиннадцати процентов от общего реализуемого объёма. Вероятнее всего приобрести некачественное топливо на заправках, которые не принадлежат крупным холдингам.
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