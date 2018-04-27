Топливо в России начнут проверять по-новому

Начиная со следующего месяца все пробы топлива на заправках должны будут брать непосредственно из заправочного пистолета. Кроме того, забирать пробы смогут не только государственные органы, но и любые общественные организации.

В настоящее время согласно действующему ГОСТу контроллеры имеют право проводить забор только из хранилища. Очень часто из-за особенностей резервуара сделать этого не удаётся, а для того, чтобы взять топливо из пистолета, необходимо было личное согласие дирекции АЗС.

Теперь же в силу вступает обновлённый закон и у собственников автозаправок будет намного меньше шансов оспорить результаты контрольных закупок, чтобы затянуть процесс проверки качества топлива. Согласно данным Росстандарта, в России постепенно улучшается качество топлива на заправках. К примеру, всего три года назад контрафактное горючее было обнаружено на каждой пятой заправке. В прошлом же году количество незаконного или низкоклассного топлива сократилось до одиннадцати процентов от общего реализуемого объёма. Вероятнее всего приобрести некачественное топливо на заправках, которые не принадлежат крупным холдингам.