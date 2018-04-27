В Ставрополе появилось масштабное граффити, посвященное евпаторийскому десанту

СТАВРОПОЛЬ, 27 апреля. / ТАСС /. Активисты «Молодежки ОНФ» создали граффити в Центральном парке города Ставрополя, изображающее участников евпаторийского десанта, идущих в атаку. Площадь изображения превышает 20 кв. м, сообщил ТАСС координатор молодежного движения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ставропольском крае Евгений Сгибнев.

"В России проходит акция «Наша победа», ее суть заключается в том, что молодежь в регионах создает масштабные граффити, тем самым рассказывая о великих сражениях и героях Великой Отечественной войны. В Ставрополе на граффити изображены «черные бушлаты», которые были одним из самых устрашающих отрядов для немцев. Часто они бросали стрелковое оружие и вступали в бой с немцами врукопашную", — сказал он.

Тактический морской десант в январе 1942 года высадился в Евпатории, чтобы отвлечь немцев от осажденного Севастополя и Керченского полуострова. Бои продолжались несколько дней, большинство десантников погибли, но выполнили свою задачу — внимание противника было отвлечено от Севастополя.

"Думаю, что ветераны будут рады, что молодое поколение, люди, занимающиеся уличным искусством, помнят и ценят подвиг героев Великой Отечественной войны, создают такие произведения", — отметил Сгибнев, добавив, что к акции присоединятся и другие города края, одним из которых станет курортный город Ессентуки.