Андрей Буйволов: Боролись со «Спартаком» до конца — и нас вознаградил футбольный бог

— В серии послематчевых пенальти ты шел бить пятым. Принести победу «Тосно» ты не мог, а вот закончить серию поражением в случае промаха мог. Помнишь, какие мысли крутились в голове, когда шел к «точке»? — Мыслей не было. Была полнейшая концентрация. Только мяч и ворота. Больше ничего для меня не существовало. Давил в себе любые эмоции. В тот момент время я вообще не замечал. Если бы мне сказали, что серия пенальти продлилась несколько часов, я бы не удивился. Во всей моей жизни был только один еще более волнительный момент — когда мы с супругой ждали рождения нашей дочки Арины.

— Думаю, многие вообще не знали, что ты бьешь одиннадцатиметровые. Когда именно тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов распределил пенальтистов и почему доверил пятый пенальти тебе? — Это же хорошо, что о моем умении бить с «точки» мало кто знал. Может, и в «Спартаке» к этому оказались не совсем готовы. Вообще, я в последний раз бил пенальти именно красно-белым, в том самом кубковом матче в 2011 году. И тоже был пятым пенальтистом в нашей команде. И забил в тот же самый угол. А в этот раз, кому когда бить, решали сами футболисты. Все как-то быстро распределили удары с первого по четвертый, а вот пятый никто бить не хотел. И тут это решил сделать я. Наверное, потому что помнил удар в 2011 году.

— Скажи честно, минут за 5 до конца основного времени ты уже начинал прощаться с Кубком? — Пока оставалось время, мы старались отыграться. За это нас и вознаградил футбольный бог. Мы не опустили руки после пропущенного мяча. Не теряли веру, когда «Спартак» создавал остроту у наших ворот и мог забить еще и еще. Но они транжирили свои моменты, а мы выжали максимум и сравняли за счет за 2 минуты до финального свистка. А дальше морально-волевые качества вышли на первое место. Тем и интересен футбол: здесь не всегда побеждает тот, кто считается сильнее до начала матча.