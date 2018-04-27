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Моуринью: «Жалею о некоторых словах и жестах в адрес Венгера»
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Моуринью: «Жалею о некоторых словах и жестах в адрес Венгера» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер ”Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью признался, что жалеет о некоторых ссорах с тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.
Ранее Моуринью называл француза «специалистом по поражениям» и вступил с ним в физический конфликт в октябре 2014 года.
"Я жалею, и он, вероятно, тоже. Без каких-то мелочей, слов, жестов можно было обойтись. Без них я чувствую себя лучше.
Я всегда считал, что главные соперники это наши лучшие друзья, ведь они подводят нас к пределу", — цитирует Моуринью Daily Mail.
29 апреля «Арсенал» под руководством Венгера сыграет с «МЮ» Моуринью. По окончании сезона Венгер покинет лондонский клуб.
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