Зинедин Зидан: Иньеста заслужил «Золотой мяч»

«Те два или три раза, когда мы обменивались словами, были очаровательными, поскольку Иньеста не очень общительный. Мне нравятся игроки, которые показывают всё на поле, а за его пределами спокойны. Могу сказать только самое хорошее об Андресе и восхититься его умению играть в футбол. Желаю ему всего наилучшего как в личной жизни, так и в футбольной. Он заслужил „Золотой мяч“. Особенно когда выиграл чемпионат мира со сборной Испании», — приводит слова Зидана FourFourTwo.

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Напомним, Иньеста выступает за «Барселону» с 2001 года. За это время футболист выиграл 31 трофей.