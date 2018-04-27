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Зинедин Зидан: Иньеста заслужил «Золотой мяч»
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Зинедин Зидан: Иньеста заслужил «Золотой мяч» 

Советский спорт 21 минуту назад
Фото: SPORT24.ru
«Те два или три раза, когда мы обменивались словами, были очаровательными, поскольку Иньеста не очень общительный. Мне нравятся игроки, которые показывают всё на поле, а за его пределами спокойны. Могу сказать только самое хорошее об Андресе и восхититься его умению играть в футбол. Желаю ему всего наилучшего как в личной жизни, так и в футбольной. Он заслужил „Золотой мяч“. Особенно когда выиграл чемпионат мира со сборной Испании», — приводит слова Зидана FourFourTwo.
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Напомним, Иньеста выступает за «Барселону» с 2001 года. За это время футболист выиграл 31 трофей.
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