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Сборные Австралии, Японии и Колумбии по футболу прибудут в Татарстан 10-13 июня
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Сборные Австралии, Японии и Колумбии по футболу прибудут в Татарстан 10-13 июня 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Сборные Японии, Австралии и Колумбии, которые будут базироваться в Татарстане на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, планируют прибыть на свои базы 10-13 июня. Об этом ТАСС сообщил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.
"У нас по планам приезд команд начинается 10, 12 и 13 июня", — сказал он.
Как сообщалось, в Татарстане сборная Австралии выбрала базу ХК «Ак Барс», Японии — базу ФК «Рубин», Колумбии — стадион «Свияга» в деревне Медведково.
Леонов уточнил, что на базах была проведена реновация. Он добавил, что с существующими базами «Рубина» и «Ак Барса» «все понятно». «Единственное у нас там появляется новое поле на „Свияге“, мы его специально построили в рамках нашего комплекса, нашей детской юношеской спортивной школы по стендовой стрельбе, и мы планируем для этого округа открыть там отделение футбола», — отметил Леонов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Казань примет шесть матчей — четыре встречи группового этапа (16, 20, 24, 27 июня), а также матчи 1/8 (30 июня) и 1/4 (6 июля) финала. В рамках группового этапа чемпионата в Казани сыграют сборные Австралии, Германии, Ирана, Испании, Колумбии, Польши, Франции и Южной Кореи.
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