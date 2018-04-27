Гвардиола: завершим сезон, а потом будем вести переговоры с игроками

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии выездного матча 36-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» рассказал о готовности своей команды и возможных переменах в составе.

«Мы с удовольствием работаем с Артетой: он помог нам добиться успеха в этом сезоне. Я не знаю планов «Арсенала», но придерживаюсь самого высокого мнения о Микеле. Мы отдохнули и теперь готовимся к матчу с «Вест Хэмом». Если рекорды будут мотивировать игроков, будет замечательно. Чемпионство было нашей главной целью. Завершим сезон, а потом будем вести переговоры с игроками.

Главное в игре Зане — это постоянство. Его мастерство неоспоримо, но со временем он будет играть ещё лучше. У него огромный потенциал», — цитирует Гвардиолу официальный «твиттер» клуба.