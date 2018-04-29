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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм»
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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм» 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Голами в составе «горожан» отметились Лерой Зане, Фернандиньо и Габриэл Жезус, один мяч игрок «молотобойцев» Пабло Сабалета, ранее выступавший за «Сити», забил в собственные ворота. За лондонцев единственный гол записал на свой счёт Аарон Крессвел.
«Сити» (93 очка), уже выигравший чемпионат, лидирует в турнирной таблице, «Вест Хэм» (35) — 15-й.
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