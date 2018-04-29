«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Голами в составе «горожан» отметились Лерой Зане, Фернандиньо и Габриэл Жезус , один мяч игрок «молотобойцев» Пабло Сабалета, ранее выступавший за «Сити», забил в собственные ворота. За лондонцев единственный гол записал на свой счёт Аарон Крессвел

«Сити» (93 очка), уже выигравший чемпионат, лидирует в турнирной таблице, «Вест Хэм» (35) — 15-й.