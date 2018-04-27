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Пять велогонщиков получат «корочки» мастеров спорта на Мемориале Комнатова
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Пять велогонщиков получат «корочки» мастеров спорта на Мемориале Комнатова 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Традиционная гонка, в которой когда-то блистали Ринат Шарафуллин, Эдуард Рапп и Сергей Шелпаков, стартует 1 мая на круговой трассе со стартом и финишем у Драмтеатра.
Майские гонки в центре города украшают омский спортивный календарь и открывают сезон у велосипедистов-шоссейников с 1956 года! И более половины этого срока заезды посвящены памяти нашего земляка, олимпийского чемпиона Мюнхена в командной гонке Геннадия Комнатова.
Ожидается, что в 2018 году на старт выйдут около 120-ти велогонщиков из Омска, Новосибирска, Кемерово, Тюмени, а также 3 команды из Казахстана. При этом 1 мая у Драмтеатра в рамках Мемориала Комнатова состоятся также чемпионат и первенство Сибири.
Открытие состязаний намечено на 12:30. В этой части церемонии 5 гонщиков «Омского велоцентра» получат знаки и удостоверения мастеров спорта. На «новый уровень» выйдут Евгений Калмыков, Кирилл Белокопытов, Александр Проценко, Виктор Инкеев и Никита Калганов. Свои разряды парни заработали в 2017 году на трековом полотне, но 1 мая кто-то из них, вероятно, проявит себя и в шоссейных гонках.
По положению, участники Мемориала Комнатова будут стартовать в четыре «волны», круговая трасса проложена по улице Ленина и ее окрестностям. В 13:00 на дистанцию отправятся юноши и девушки 13-14 лет, в 13:20 — юноши и девушки 15-16 лет. Третий заезд — в 13:50 — выведет на трассу юниоров 17-18 лет и ветеранов разных возрастов («30-45», «46-55» и «старше 56 лет»). Наконец, в последней серии заездов — ориентировочно в 14:20 — лучших выявят участники чемпионата и первенства СФО. Юниоры проедут около 25-ти, а взрослые — порядка 40 км.
Напомним, в 2017 году самый престижный старт Мемориала Комнатова — в возрастной группе «мужчины 1998 г.р. и старше» — выиграл 44-летний ветеран Дмитрий Мурашко. Мастер спорта международного класса и победитель первенства мира 1991 года почти весь заезд провел в отрыве, финишировав в гордом одиночестве. На призовых позициях гонку также завершили Василий Лобанов и Никита Лукьянов.
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