Игра пройдет на «Казань Арене» 7 мая.
«Так получилось, что это последний матч сезона. Принципиальный матч. На нем мы будем тестировать сервисы, которые будут задействованы на ЧМ-2018. Цель — проверить готовность города и стадиона. Мы хотим протестировать службы стадиона: волонтеры, стюарды, сотрудники безопасности, сервиса и питания. Все, как будет работать на чемпионате мира. Проверим и транспортную систему. Нам очень важно, чтобы стадион был заполнен, мы планируем заполнить на 50 процентов. Вместе с «Рубином» мы приняли решение проведения матча с бесплатными билетами. Любой желающий может бесплатно его посетить, помочь нам протестировать все службы и поддержать команду. Надеемся на шикарную погоду и хороший футбол. Стадион сейчас готов не только к матчу, но и к чемпионату мира. Газон просто отличный», — цитирует Леонова «БИЗНЕС Online».