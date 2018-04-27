Панков: Володин отремонтировал 4 спортобъекта в Балаково

Депутат Государственной Думы Николай Панков сообщил, что именно благодаря Вячеславу Володину отремонтировано четыре спортивных объектов в Балаково, сообщил политик в своём информационном канале.

В Балаково прошёл чемпионат мира по спидвею, местная команда «Турбина» становится призером соревнований различных уровней. «Можно порадоваться за наших спортсменов. У них впервые появилась возможность проводить мировые гонки у себя дома. Это на фоне игнорирования наших заслуг в других видах спорта. Есть чем гордиться. Есть за кого болеть. Смотрю сюжет из Балаково, под дождем наши борятся за победу. Радуюсь этому. Молодец губернатор — посетил мероприятие, поддержал наших», — подчеркнул Панков.

Политик также сообщил, что стадион Труд не подходил по категории для проведения международных соревнований, но именно после обращения спортсменов к Вячеславу Володину удалось переоборудовать объект под международные требования проведения соревнований.