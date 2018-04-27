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Самому агрессивному игроку НХЛ запретили целовать своих соперников
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Самому агрессивному игроку НХЛ запретили целовать своих соперников 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально попросила форварда «Бостона» Брэда Маршанда не целовать и не обнимать своих соперников, сообщает
Sportsnet
Один из самых задиристых игроков НХЛ, которого экс-президент США Барак Обама называл «маленьким комочком ненависти», по ходу сезона проявлял весьма странные чувства по отношению к форварду «Торонто» Лео Комарову.
В матче плей-офф первого раунда Кубка Стэнли форвард, за свой провокационный стиль игры также заслуживший прозвище Крыса, неожиданно обнял финна и поцеловал его в щеку.
"Я ему сразу сказал: у меня жена и сын есть, поэтому не могу ответить на его поцелуй. Иногда такие вещи случаются. В какой-то мере мне это даже понравилось", — признался после той игры Комаров.
Маршанд целовал Комарова и во время предыдущей встречи команд в регулярном чемпионате. Между игроками назревала драка, они сцепились, проехали несколько метров, но битва не состоялась — ситуацию разрядила нежность Брэда, которую Лео совсем не ожидал.
После рецидива «Бостон» и получил вышеуказанное обращение от лиги.
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