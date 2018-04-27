Ещё
Геннадий Величкин: «Мы работаем по возвращению Кулемина в „Магнитку“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геннадий Величкин: «Мы работаем по возвращению Кулемина в „Магнитку“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о возможности возвращения в клуба Николая Кулемина.
— Я пока не могу сказать ни нет, ни да по Кулемину. — сказал Величкин. — Но мы работаем в этом направлении. Не знаю, что там собираются в его отношении делать «Айлендерс». Но дело не только в них, дело еще и в человеке, в его желаниях. Поэтому пока рано о чем-то говорить. Что-то будет ясно только в мае. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, что в минувшем сезоне Кулемин провел 13 матчей в НХЛ, набра три (1+2) очка.
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Емельяненко решил выучиться на нефтяника ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской конфедерации футбола Сергей Лавров: "Идет не чистоплотная игра, когда всех наших спортсменов пытаются сделать астматиками"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»279
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение