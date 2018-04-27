Геннадий Величкин: «Мы работаем по возвращению Кулемина в „Магнитку“

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о возможности возвращения в клуба Николая Кулемина.

— Я пока не могу сказать ни нет, ни да по Кулемину. — сказал Величкин. — Но мы работаем в этом направлении. Не знаю, что там собираются в его отношении делать «Айлендерс». Но дело не только в них, дело еще и в человеке, в его желаниях. Поэтому пока рано о чем-то говорить. Что-то будет ясно только в мае. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что в минувшем сезоне Кулемин провел 13 матчей в НХЛ, набра три (1+2) очка.