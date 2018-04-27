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«Полная чушь». В ФК «Тамбов» опровергли слухи о поисках нового тренера
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«Полная чушь». В ФК «Тамбов» опровергли слухи о поисках нового тренера 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков опроверг информацию о том, что клуб намерен пригласить на пост главного тренера Юриея Красножана.
«Это полная чушь, — приводят его слова местные СМИ. — Наш главный тренер Андрей Талалаев отлично справляется с поставленной задачей, и мы довольны работой всего тренерского штаба».
«Сейчас мы вместе объединены одной целью — попаданием в стыковые матчи. Поэтому прошу болельщиков не обращать внимание на брехню, а поддержать команду в важнейших для нас матчах!» — добавил Худяков.
Напомним, на данный момент «Тамбов» занимает четвертое место в первенстве ФНЛ. Если команда сумеет остаться на нем, то примет участие в матчах, дающих право на попадание в премьер-лигу. Жо окончания первенства осталось четыре тура.
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