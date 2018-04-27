Останки вологодского бойца, в одиночку расправившегося с четырьмя фашистскими солдатами, нашли в Беларуси

Им оказался уроженец деревни Заберезкино Харовского района Иван Лямуков, который числился без вести пропавшим. Он был призван на службу в Красную армию в октябре 1940 года. Через год связь с ним была утрачена. Останки вологжанина на днях обнаружили белорусские поисковики в поле вблизи деревни Хомичи.

Опознать мужчину удалось благодаря смертному медальону, который нашли в нагрудном кармане гимнастерки. Младший сержант Иван Лямуков служил в 221-м стрелковом полку 61-й стрелковой дивизии, был произведен в звание младшего сержанта. Боевые действия, в которых он получил смертельное ранение, проходили рядом с городом Рогачевым в 1941 году.

Оказалось, что солдат в своем последнем бою заменил командира роты, в одиночку сражался против семи немецких автоматчиков, убил четверых, остальные бежали. Из боевого снаряжения у Ивана Лямунова были винтовка и две гранаты. Данные об этом сражении содержались в письме командира дивизии, датированном 24 июля 1941 года, которое предназначалось родителям солдата.

Попытки найти вологжанина в 1947 году предпринимала его родная сестра, Елизавета Лямукова, в то время она проживала в Харовске. Она делала запрос в военный архив через военкомат, но безуспешно. По информации Вологодского объединения поисковиков, связь с родственниками бойца установлена, сейчас решается вопрос о захоронении останков.

Добавим, рядом с останками вологжанина в поле нашли еще одного солдата, его личность не установлена. Поиски провели совместно военнослужащие 52-го поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь и поисковой группы «Батьковщина» в ходе «Вахты Памяти».