Ещё
Останки вологодского бойца, в одиночку расправившегося с четырьмя фашистскими солдатами, нашли в Беларуси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Останки вологодского бойца, в одиночку расправившегося с четырьмя фашистскими солдатами, нашли в Беларуси 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Им оказался уроженец деревни Заберезкино Харовского района Иван Лямуков, который числился без вести пропавшим. Он был призван на службу в Красную армию в октябре 1940 года. Через год связь с ним была утрачена. Останки вологжанина на днях обнаружили белорусские поисковики в поле вблизи деревни Хомичи.
Опознать мужчину удалось благодаря смертному медальону, который нашли в нагрудном кармане гимнастерки. Младший сержант Иван Лямуков служил в 221-м стрелковом полку 61-й стрелковой дивизии, был произведен в звание младшего сержанта. Боевые действия, в которых он получил смертельное ранение, проходили рядом с городом Рогачевым в 1941 году.
Оказалось, что солдат в своем последнем бою заменил командира роты, в одиночку сражался против семи немецких автоматчиков, убил четверых, остальные бежали. Из боевого снаряжения у Ивана Лямунова были винтовка и две гранаты. Данные об этом сражении содержались в письме командира дивизии, датированном 24 июля 1941 года, которое предназначалось родителям солдата.
Попытки найти вологжанина в 1947 году предпринимала его родная сестра, Елизавета Лямукова, в то время она проживала в Харовске. Она делала запрос в военный архив через военкомат, но безуспешно. По информации Вологодского объединения поисковиков, связь с родственниками бойца установлена, сейчас решается вопрос о захоронении останков.
Добавим, рядом с останками вологжанина в поле нашли еще одного солдата, его личность не установлена. Поиски провели совместно военнослужащие 52-го поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь и поисковой группы «Батьковщина» в ходе «Вахты Памяти».
Вологда.рф: последние новости
Три медали завоевали на всероссийских соревнованиях вологодские тхэквондисты Студенты ВГМХА лидируют в областной спартакиаде вузов Знания по истории Великой Отечественной войны проверили сегодня вологодские школьники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»279
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение