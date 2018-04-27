Голубовский назначен на пост генерального директора ХК «Торпедо» 

ТАСС, 27 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» из Нижнего Новгорода назначил на пост генерального директора клуба Яна Голубовского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На этом посту Голубовский сменил Виктора Харитонова, который руководил командой на протяжении последних четырех сезонов. Ранее «Торпедо» утвердил Голубовского на новой должности генерального менеджера команды.
"ХК «Торпедо» благодарит Виктора Владимировича [Харитонова] за искреннюю и добросовестную работу на благо нижегородского клуба, которому он отдал более двадцати лет своей жизни", — говорится в заявлении пресс-службы.
Голубовский в качестве игрока выступал за команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» и «Флорида». После окончания спортивной карьеры он занимался развитием игроков и селекционной работой в «Нью-Йорк Айлендерс», также он привлекался к управленческой работе в шведских и австрийских клубах.