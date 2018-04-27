Голубовский назначен на пост генерального директора ХК «Торпедо»

ТАСС , 27 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» из Нижнего Новгорода назначил на пост генерального директора клуба Яна Голубовского . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту Голубовский сменил Виктора Харитонова , который руководил командой на протяжении последних четырех сезонов. Ранее «Торпедо» утвердил Голубовского на новой должности генерального менеджера команды.

"ХК «Торпедо» благодарит Виктора Владимировича [Харитонова] за искреннюю и добросовестную работу на благо нижегородского клуба, которому он отдал более двадцати лет своей жизни", — говорится в заявлении пресс-службы.

Голубовский в качестве игрока выступал за команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» и «Флорида». После окончания спортивной карьеры он занимался развитием игроков и селекционной работой в «Нью-Йорк Айлендерс», также он привлекался к управленческой работе в шведских и австрийских клубах.