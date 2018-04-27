Ещё
Голубовский назначен на пост генерального директора ХК «Торпедо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голубовский назначен на пост генерального директора ХК «Торпедо» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» из Нижнего Новгорода назначил на пост генерального директора клуба Яна Голубовского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На этом посту Голубовский сменил Виктора Харитонова, который руководил командой на протяжении последних четырех сезонов. Ранее «Торпедо» утвердил Голубовского на новой должности генерального менеджера команды.
"ХК «Торпедо» благодарит Виктора Владимировича [Харитонова] за искреннюю и добросовестную работу на благо нижегородского клуба, которому он отдал более двадцати лет своей жизни", — говорится в заявлении пресс-службы.
Голубовский в качестве игрока выступал за команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» и «Флорида». После окончания спортивной карьеры он занимался развитием игроков и селекционной работой в «Нью-Йорк Айлендерс», также он привлекался к управленческой работе в шведских и австрийских клубах.
ТАСС: последние новости
ФИФА пожизненно отстранила дель Неро от футбольной деятельности Мутко призвал регионы отрегулировать цены на такси и арендное жилье в преддверии ЧМ-2018 В Армении снова начинает набирать обороты протестная волна
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»279
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение