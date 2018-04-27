Мутко призвал регионы отрегулировать цены на такси и арендное жилье в преддверии ЧМ-2018

КАЛУГА, 27 апреля. / ТАСС /. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко призвал регионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу и где разместят национальные сборные, отрегулировать цены на такси и арендное жилье.

"Нам нужно навести порядок в такси. Выходишь в регионах, а тебя за руку таскают, это бич какой-то Почему не принять решений, не выдавить это, поставить лицензионные таксопарки? На цены посмотрите, в некоторых городах люди увлеклись, нужно решить проблему", — сказал Мутко в пятницу на пленарном заседании Координационного совета по туризму при Минкультуры РФ в Калуге.

Вице-премьер отметил, что в Москве таксист довез мужчину с Ленинградского вокзала до отеля Hilton за 50 тыс. рублей. «Мы нашли водителя, забрали деньги и отдали их этому дядьке (пассажиру), он не понял, он думал, что это далеко», — сказал Мутко. По его словам, в Саранске сдают квартиры по 500 тыс. рублей за ночь, что также недопустимо.

Также Мутко попросил не перегибать палку при соблюдении дополнительных мер безопасности в регионах. «Есть указ президента о дополнительных мерах безопасности, закрытие вредных производств — это все в компетенции губернаторов, нельзя глупости допускать. Если какие-то вредные производства не будем закрывать, то должны быть предприняты дополнительные меры (по недопущению выброса вредных веществ в атмосферу)», — сказал вице-премьер.

Он также остановился на оформлении информационных центров в регионах, отметив, что они должны быть выдержаны в одинаковом стиле. «А не так, что у какого-то информационного центра один знак, у другого — другой. Так быть не должно», — сказал Мутко.

"Безопасный город" и работа с болельщиками

Вице-премьер попросил также обратить внимание на реализацию программы «Безопасный город». «Пожалуйста, поработайте, чтобы там были камеры, чтобы все маршруты были включены в программу „Безопасный город“, чтобы в центре управления нашем мы эти точки могли видеть. На это посмотрите внимательно», — сказал Мутко.

Кроме того, он попросил уделить внимание языковому вопросу. «На Кубке конфедераций (прошел в 2017 году) стоял всегда волонтерский центр, и там гуляли чилийцы, мексиканцы. В этом центре иностранцам объясняют, как проехать на стадион, многие же на английском не говорят, надо и испаноговорящих (волонтеров)», — сказал Мутко.

Он также попросил региональные власти организовать места для шаттлов и зоны пребывания болельщиков у стадионов, которые уже имеются возле московских «Лужников». «Люди смогут дождаться матча, там есть все, что хочешь. Когда я сейчас вижу отчеты по тестовым матчам, все ориентируются на россиян. Мы тестируем системы, службы стадиона, но на 80% по ним пройдут не местные жители, и с ними мы порепетировать уже не сможем, поэтому должно быть все понятно», — сказал Мутко.

Благоустройтсво городов

Мутко добавил, что администрациям городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, предстоит проделать большой объем работы по благоустройству территорий.

"Первое, что не в том состоянии, это благоустройство. Я не хочу никого обижать, я во всех городах бываю, но работы еще очень много. Через колдобины, грязь и прочие вещи по маршрутам идти крайне сложно. Ваша роль в вопросах благоустройства городов большая", — сказал Мутко.

Он отметил, что несколько дней назад был разговор с мэрами российских городов о базах размещения. «Рассказали, как команда прилетит, как ее встретить в аэропорту, какой прием должен быть на базах команд., рассказали о полномочиях, о безопасности», — сказал вице-премьер.

Непрезентабельный вид "Можно все, что угодно нарисовать, но через ямы ходить малоприятно. Вот некоторые города — они просто «на флажке» находятся: заборы, благоустройство набережной, которая не открыта, улично-дорожная сеть", — сказал Мутко.

В качестве примера вице-премьер привел Нижний Новгород. «Там мы открываем великолепный вокзал, ну просто музей — 500 тыс. человек приедет. Выходишь на 20 м — там шалман какой-то: ларьки, какие-то тряпки висят, уличная торговля, на ящиках лежит непонятно что.

Это же не лицо России XXI века, это лицо мэра города, который там долгое время работал, который ничем не занимался и ничего не делал», — уточнил Мутко.

Мутко подверг критике и Ленинградскую область, и Санкт-Петербург, где будет базироваться сборная Англии.

"Они (футболисты) будут жить в пятизвездочном отеле, роскошное место, на последнем этаже … С последнего этажа взглянул — сгоревшие, покосившиеся вокруг дачи, общежития профсоюзов, живут там, мне говорят, какие-то гастарбайтеры.

На некоторых футболистов в соцсетях подписано более миллиона подписчиков, … есть целые бригады, которые приезжают снимать только недостатки", — рассказал Мутко.

Он отметил, что в регионах есть «протокольные» маршруты: аэропорт-гостиница-тренировочная площадка. «Болельщики по этим маршрутам за командами могут поехать. И мы должны понимать, что в тех местах, где будут тренироваться, [путь из] аэропорта в гостиницу — все это наша зона. Поэтому с коллегами по благоустройству делайте эту работу», — сказал он.

О чемпионате

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.