Шесть российских футболистов появятся на дизайнах упаковок Pepsi 

Бренд Pepsi, официальный партнёр Лиги чемпионов выбрал шесть восходящих звёзд Российской футбольной Премьер-Лиги, которые станут амбассадорами локальной кампании в России и частью большой звёздной команды Pepsi. Среди них Эльмир Набиуллин, Илья Жигулёв, Евгений Марков, Александр Ташаев, Роман Емельянов и Иван Игнатьев.
Фотографии молодых звёзд российского футбола украсят продукцию Pepsi и появятся на дизайнах упаковок, дополнив зарубежную звёздную команду LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL. во главе с Лионелем Месси. Кульминацией локальной кампании станет проект #ЗапускаюВолнусPepsi, который объединит всех любителей футбола в России.