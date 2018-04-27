Ещё
Шесть российских футболистов появятся на дизайнах упаковок Pepsi
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шесть российских футболистов появятся на дизайнах упаковок Pepsi 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бренд Pepsi, официальный партнёр Лиги чемпионов выбрал шесть восходящих звёзд Российской футбольной Премьер-Лиги, которые станут амбассадорами локальной кампании в России и частью большой звёздной команды Pepsi. Среди них Эльмир Набиуллин, Илья Жигулёв, Евгений Марков, Александр Ташаев, Роман Емельянов и Иван Игнатьев.
Фотографии молодых звёзд российского футбола украсят продукцию Pepsi и появятся на дизайнах упаковок, дополнив зарубежную звёздную команду LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL. во главе с Лионелем Месси. Кульминацией локальной кампании станет проект #ЗапускаюВолнусPepsi, который объединит всех любителей футбола в России.
Чемпионат.com: последние новости
Хавбек «Ньюкасл Джетс» забил гол ударом скорпиона в матче чемпионата Австралии Набабкин назвал команду своей мечты ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской футбольной конфедерации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»279
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение