Австралийский футболист забил мяч «ударом скорпиона»

Полузащитник «Ньюкасл Джетс» Райли Макгри поразил ворота «Мельбурн Сити» «ударом скорпиона» в матче австралийской лиги А. Видео гола опубликовано в Twitter-аккаунте @TheMasterBucks.

Макгри сравнял счет во встрече на 56-й минуте. Австралиец, получив мяч снова, ударил по мячу пяткой, располагаясь лицом к воротам. «Джетс» довели матч до победы. Итоговый счет противостояния — 2:1 в пользу команды из Ньюкасла. Победный гол на счету Джейсон Хофман.

19-летний Макгри неоднократно вызывался в молодежную сборную Австралии. В данный момент, права на игрока принадлежат бельгийскому клубу «Брюгге».