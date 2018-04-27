Хавбек «Ньюкасл Джетс» забил гол ударом скорпиона в матче чемпионата Австралии

Полузащитник «Ньюкасл Джетс» Райли Макгри отметился невероятным по красоте голом в матче с «Мельбурн Сити» на стадии 1/2 финала в плей-офф чемпионата Австралии (2:1).