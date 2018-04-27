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Хавбек «Ньюкасл Джетс» забил гол ударом скорпиона в матче чемпионата Австралии
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Хавбек «Ньюкасл Джетс» забил гол ударом скорпиона в матче чемпионата Австралии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Полузащитник «Ньюкасл Джетс» Райли Макгри отметился невероятным по красоте голом в матче с «Мельбурн Сити» на стадии 1/2 финала в плей-офф чемпионата Австралии (2:1).
В ходе поединка «Мельбурн Сити» вёл со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Бруно Форнароли, забитому на 14-й минуте. Однако уже во втором тайме, на 57-й минуте, Макгри удалось сравнять счёт ударом скорпиона с линии штрафной площади. На 75-й минуте хозяева вышли вперёд — окончательный счёт матча установил защитник «Ньюкасл Джетс» Джейсон Хоффман.
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