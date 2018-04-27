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Додон возглавит Марш Победы в Кишиневе
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Додон возглавит Марш Победы в Кишиневе 

Мир24 1 час назад
Президент Молдовы Игорь Додон намерен возглавить Марш Победы в Кишиневе, который пройдет в рамках праздничных торжеств 9 мая. Об этом он заявил в пятницу, 27 апреля, на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, сообщает ТАСС.
«В Молдове 9 мая было, есть и будет Днем Победы. Очень серьезно готовимся к этому празднику, каждый год проводим очень серьезное мероприятие — Марш Победы. В этом году буду я вести колонну», — сказал Додон.
Он подчеркнул, что «попытки изменить историю» не будут поддержаны.
«Здесь у нас общая история, общая Победа», — добавил Додон.
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