«Депортиво» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанской Примеры 29 апреля

«Депортиво»

За последние десять матчей «Депортиво» смог победить всего дважды («Атлетик» и «Малага», по 3:2). Ближайший календарь тоже не сулит много очков: матчи против «Валенсии», «Вильярреала» и «Сельты».

Также «ла-корунцы» занимают второе место в Примере по количеству пропущенных — 65. Однако две крайние игры «турки» сыграли на ноль.

Команда Кларенса Зеедорфа выдала настоящую перестрелку в игре против «Севильи»: на двоих команды нанесли 46 ударов по воротам друг друга, но так и не распечатали чьих-либо ворот.

Календарь и таблица испанской Примеры

В матче против «Леганеса» была равная игра (13-12 по ударам в пользу хозяев), но у обеих команд были проблемы с реализацией: «Депор» попал в рамку всего три раза, «Лега» — вовсе не попал.

«Барселона»

Фееричная игра в Кубке Испании не оставляет сомнений — «Барселона» в этой игре халтурить не будет, а официально оформит чемпионство.

Касательно финала Кубка короля. Каталонцы не стали откладывать дело в долгий ящик и начали бить с самого начала. До 14-й минуты они забили первый гол и создали еще шесть потенциально опасных момента. Итог знают все — 5:0 и практически решенный вопрос о «золотом дубле» команды Вальверде.

Правда, если не считать финала Кубка, последнюю выездную победу «Барселона» одерживала больше месяца назад. Последние две игры в Примере были ничейными («Севилья», «Сельта», по 2:2). При этом смысловой рисунок игры был очень похож.

И в игре против «нервионцев», и в матче против «кельтов» «сине-гранатовые» создавали много моментов (20 и 14 ударов соответственно) и практически половину ударов направляли в створ ворот соперника.

Прогноз

Из необычного хотим предложить Вам поставить на «П2 по ударам в створ». Это очевидно, это вероятно, это практически «железобетонно».

«Барселона» лидирует по точности своих ударов (49,8%) и их реализации (16,9%). «Депортиво» по этим показателям болтается в нижней части специальной таблицы.

Еще одной ставкой предлагаем взять «Барселона победит и не пропустит» за 2,55. Рискованно, страшно, но, как по нам, очень даже валуйно и сладко.