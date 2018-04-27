Ещё
Автомобиль Ким Чен Ына во время визита в Южную Корею сопровождали 12 бегущих охранников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль Ким Чен Ына во время визита в Южную Корею сопровождали 12 бегущих охранников 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Автомобиль северокорейского лидера Ким Чен Ына, когда он поехал обедать после первой части переговоров со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сопровождали 12 охранников. Об этом сообщает Daily Nation.
Как отмечается, после обеда корейские лидеры примут участие в церемонии высадки сосны, которая символизирует мир и процветание.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пошутил над своим южнокорейским коллегой Мун Чж Ином, пообещав не будить его ракетными испытаниями. По словам Ким Чен Ына, ранние ракетные пуски мешали спать главе Южной Кореи.
"Я буду следить за тем, чтобы не будить вас рано", — сказал Ким Чен Ын.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
Газета.Ru: последние новости
Партия "Дашнакцутюн" вышла из правящей коалиции в парламенте Армении Президента Бразильской конфедерации пожизненно отстранили от футбола ФСБ сообщила о нейтрализации 12 бандитов с 21 по 24 апреля
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение