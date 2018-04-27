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«Барселона» опубликовала трогательный видеоролик о прощании Иньесты с клубом
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«Барселона» опубликовала трогательный видеоролик о прощании Иньесты с клубом 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
«Барселоны» на своём официальном канале в YouTube опубликовала видеоролик, посвящённый сегодняшнему анонсу полузащитника команды Андреса Иньесты об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
В видеоподборке собраны фрагменты с самыми эмоциональными моментами до, после и во время пресс-конференции, на которой 33-летний футболист объявил об уходе.
Иньеста является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 — Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и три раза становился победителем клубного чемпионата мира.
Посмотреть видео можно на официальном канале «Барселоны» в YouTube.
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