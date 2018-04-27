«Барселона» опубликовала видеоролик, посвящённый Иньесте 

«Барселона» в своём твиттере опубликовала видеоролик, посвящённый капитану команды Андресу Иньесте, который сегодня объявил об уходе из клуба.
"Будем всегда благодарны тебе, Андрес Иньеста" — гласит описание к ролику.
Thank you forever @andresiniesta8#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/xAJXJklKsT
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2018 г.
Напомним, что 33-летний Иньеста является воспитанником «Барселоны», за основную команду «сине-гранатовых» он выступает с 2002 года, сыграл 669 матчей, забил 57 голов и выиграл 31 трофей.