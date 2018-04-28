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Кузнецов и Захаров стали вторыми на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
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Кузнецов и Захаров стали вторыми на этапе Мировой серии по прыжкам в воду 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Монреале. Об этом сообщает ТАСС.
Победу одержал китайский дуэт Цао Юань и Се Сыи. Третье место заняли американцы Сэм Дорман и Майк Хиксон.
С соревнованиях с десятиметровой вышки второе место заняли россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Победили китайцы Цю Бо и Ян Цзянь, третьими стали американцы Стил Джонсон и Брэндон Лошиаво.
Этап Мировой серии в Монреале завершится 29 апреля.
Прыжки в воду. Трехметровый трамплин. Монреаль
1. Цао Юань и Се Сыи (Китай)
2. Евгений Кузнецов и Илья Захаров (Россия)
3. Сэм Дорман и Майк Хиксон (США)
Десятиметровый трамплин
1. Цю Бо и Ян Цзянь (Китай)
2. Александр Бондарь и Виктор Минибаев (Россия)
3. Стил Джонсон и Брэндон Лошиаво
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