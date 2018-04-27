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Видео спасенного в Калининграде тюлененка растрогало Рунет
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Видео спасенного в Калининграде тюлененка растрогало Рунет 

Ридус 1 час назад
Видео спасенного в Калининграде детеныша тюленя появилось в Сети. Раненого тюлененка нашли на берегу Балтийского моря. Он лежал на песке, на шее были следы от зубов какого-то крупного хищника. В Сети полагают, что его «наверняка ранила собака».
Из ролика видно, что раненый уже пошел на поправку, его накормили и поместили в вольер.
Пользователи в социальных сетях умилились, увидев выздоравливающего тюлененка, и похвалили его спасителей.
«Какой милый. Надеюсь, он поправится», «Красавчик», «Хорошо, что нашлись неравнодушные люди, и его выходили», «Классный малыш», — написали они.
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