Минспорт и МИД договорились о сотрудничестве в международном спорте

Министр спорта России Павел Колобков и министр иностранных дел Сергей Лавров подписали концепцию о сотрудничестве в области спорта, передает корреспондент RNS.

Церемония состоялась в здании МИД

«Наша встреча посвящена сотрудничеству на международной арене по вопросам спортивных движений и вопросам, когда спорт, к сожалению, перетекает в политику, чего быть не должно. Мы с министерством спорта и другими профильными ведомствами стараемся определить направления деполитизации спорта», — заявил Лавров.

В ходе встречи главы ведомств подчеркнули, что Россия будет отстаивать «чистых» спортсменов, а также согласились с тем, что страны, принимающие международные спортивные соревнования, должны максимально упрощать въезд в страну.