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Минспорт и МИД договорились о сотрудничестве в международном спорте
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Минспорт и МИД договорились о сотрудничестве в международном спорте 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр спорта России Павел Колобков и министр иностранных дел Сергей Лавров подписали концепцию о сотрудничестве в области спорта, передает корреспондент RNS.
Церемония состоялась в здании МИД.
«Наша встреча посвящена сотрудничеству на международной арене по вопросам спортивных движений и вопросам, когда спорт, к сожалению, перетекает в политику, чего быть не должно. Мы с министерством спорта и другими профильными ведомствами стараемся определить направления деполитизации спорта», — заявил Лавров.
В ходе встречи главы ведомств подчеркнули, что Россия будет отстаивать «чистых» спортсменов, а также согласились с тем, что страны, принимающие международные спортивные соревнования, должны максимально упрощать въезд в страну.
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