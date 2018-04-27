Качать его! Интервью недели: Иван Цибин — о ВГИКе, Файзулине, гениях и ЧМ-2018

Поговорили о мемах, очках Александра Тарханова , лучшей лиге мира и многом другом.

«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 2011-М С ГУБЕРНИЕВА

— ВГИК — пожалуй лучшее место в интернете, где каждый день раскалывают русских футболистов и наши клубы. Как вообще пришло в голову создать паблик?

— Все началось с дерби «Спартак» — ЦСКА (2:2) в августе 2011 года, когда в перерыве матча Дмитрий Губерниев жестко высказался о Вячеславе Малафееве , который после травмы Игоря Акинфеева (того сломал Веллитон) теперь встанет в ворота сборной России.

Практически сразу я начал делать мемы на эту тему, сообщество так и назвали «Веселый Губерниев и Компания», Дмитрий даже у нас какое-то время на заглавном фото стоял. Ну и пошло-поехало, начали стебаться над поражениями «Спартака», игрой сборной России, какими-то другими вещами.

Игроки Зенита в борьбе за место на скамейке клуба pic.twitter.com/gq1Si5SagU

— #ВГИК (@vgikofficial) 16 апреля 2018 г.

— Чем вы сейчас занимаетесь и трудно ли совмещать управление ВГИКом с работой?

— Я учитель истории и обществознания в самарской школе №72, веду 5-11 классы. Работаю уже третий год, мне все нравится. У нас отличный преподавательский состав, рад, что оказался именно в этом учебном заведении.

Не сказал бы, что ВГИК отбирает как-то много сил и энергии. Это же для души. В течение дня делаю несколько публикаций, но обычно не больше пяти. У каждого из админов лимит — не больше десяти постов в сутки.

— Я подписался на вас, когда в группе было четыре тысячи фолловеров. Помните, как популярность ВГИКа пошла резко вверх?

— Да почти сразу, на волне темы Малафеева и Губерниева. Бурный рост — это 2011-2012 годы, наверное. Затем многое нам дали черная серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и постоянные неудачи «Спартака». Вторая волна — это уже провал сборной на ЧМ-2014, все тот же Акинфеев и конечно же фантомное состояние Виктора Файзулина

«КАК ФУТБОЛИСТ ФАЙЗУЛИН УЖЕ УМЕР»

— Ходячий мем из него придумали именно вы.

— Про фейковую смерть футболиста и его исчезновение самая веселая история. В Самаре есть фифер Acool, он пару дней почему-то не выходил ни с кем на связь, куда-то пропал. Тогда пошла шутка, что Acool умер. Естественно, все с ним в порядке, просто был в делах.

Вот после этого мы начали постить мемасы про Файзулина с заходом, что он типа умер. Куда Виктор делся? А нету его.

Сам Файзулин на публике особо с 2015 года не появлялся, никаких комментариев не давал, кроме знаменитого «Я сыграю на чемпионате мира». А толку? Там травма такая, что все, он вне игры. Поэтому мы и форсим тему с Файзулиным, пока он не объявит о чем-то конкретном. Например, о завершении карьеры. Хотя как профессиональный футболист он, скорее всего, уже умер. К сожалению. Наши мемы к Файзулину как к человеку не имеют отношения. Мы стебемся над ситуацией.

Фанаты СКА-Хабаровск отмечают выход любимого клуба в ФНЛ pic.twitter.com/PUs0BjqoeG

— #ВГИК (@vgikofficial) 23 апреля 2018 г.

— Одна из главных тем ВГИКа — дикий стеб над нашими топ-клубами и восхваление провинциального футбола. Это осознанно?

— Пожалуй, что осознанно. До нас первый дивизион не сказать чтобы как-то в информационном плане котировался. Да, были там команды, играли, выходили в РФПЛ и опускались обратно. Во многом повезло, что клубы вроде «Урала» и «Уфы» закрепились в чемпионате России, тема их игры осталась жива не только у нас в сообществе, но и в российском футболе. Плюс я люблю низшие дивизионы за то, что их клубы не раз выбивали представителей премьер лиги из Кубка России.

ФНЛ и ПФЛ — старт для многих игроков. Возьмите того же Дениса Ткачука , который из «Крыльев» перешел в «Зенит» . Не суть, что у него там не получилось, но затем он неплохо проявил себя в «Рубине» . Смех смехом, а ФНЛ в последние годы выросла, и это радует.

— Отдельная тема — так называемые «гении» российского футбола. Почему именно Полуяхтов, Ротенберг, Сапогов, Терентьев, Новосельцев?

— Без ложной доли скромности скажу, что именно с меня пошла тема с «гениями». В 2012-м в «Крылья» пришел Андрей Кобелев , я возлагал на него большие надежды. В истории клуба и в городе в принципе он не был особенно популярным, но я в него верил. Гений, качать его! Ну вы поняли. После мемов с гением-Кобелевым тема пошла в народ. Гений теперь — нарицательное.

К подбору гениев мы подходим тщательно. Выбираем тех, кто дает повод поржать над собой: смешные интервью, комичные ситуации на поле, место в информационном пространстве. Стоит на чем-то попасться и ты точно «гений». Порой стебемся жестко, не без этого.

«БЫЛ ГОТОВ, ЧТО АКИНФЕЕВ НЕ ПРОПУСТИТ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ»

— Когда Акинфеев наконец прервал серию матчей в ЛЧ с пропущенным мячами, вы устроили траур c пометкой «Помним. Любим. Скорбим» по одному из лучших мемов. Готовились заранее?

— Я был подсознательно готов, что с «Бенфикой» Игорь мог отстоять «на ноль», клуб в этой ЛЧ никак себя не проявлял. Наверное, в этом эпохальном матче серия должна была прерваться.

У нас были заготовлены мемы, если Акинфеев снова пропустит и наоборот. Подписчики, видимо, тоже готовились и много клевых скинули в «предложку». Они вообще нам помогают идеями. Но постим только самое актуальное и смешное.

— Самые гениальные тренеры России — это кто?

— Александр Тарханов реально носит очки Gucci?

— Не знаю, что там у него за бренд, но повод очень крутой. Мы раскрутили эту тему после одного из баттлов Гнойного, где он читал про очки Gucci. Потом Александр Федорович появился в похожих и мы начали бомбить. Ну угар же!

— Если верить ВГИКу, лучшая лига на Земле — это ПФЛ. Чем она круче той же РФПЛ?

— В премьер-лиге одни деньги. Особенно с конца десятых, когда «Зенит» постепенно стал получать чуть ли не всех, кого хотел. РФПЛ стала немного заштукатуренной, а в ФНЛ и ПФЛ оставались наши футболисты, которые могли со временем составить конкуренцию игрокам высшего дивизиона.

— Например.

Игорь Киреев из «Авангарда». Поиграл в «Ростове», кстати, недавно забил гол, выведший Курск в финал Кубка России. Такой футболист способен уйти на повышение. Низшие лиги — конвейер российских игроков, бери только и развивай. Естественно, многое зависит от спортсмена, но и клубы должны давать шансы, а не мариновать. У нас часто происходит второе, поэтому ФНЛ и ПФЛ весьма актуальны.

Воистину лучшая лига мира pic.twitter.com/BzHJwvv2s8

— #ВГИК (@vgikofficial) 16 апреля 2018 г.

«В ФНЛ И ПФЛ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СЮЖЕТОВ»

— Пиар потрясающе красивых голов из глубинки на фоне пустых и обшарпанных трибун — это что-то с чем-то.

В ФНЛ и ПФЛ много интересных сюжетов, даже триллеров. Недавно «Оренбург» проигрывал питерскому «Динамо» и за две последние минуты забил два, победив 4:3. Ну не круто? Это все играет на руку низшим лигам.

— Но на них все равно никто не ходит.

— Да потому что условий никаких. «Ротор» играл в Астрахани, «Шинник» — под Костромой. У нас в Самаре теперь тоже на футбол не ходят, хотя еще 12-14 лет назад на «Металлурге» собиралось по 35-36 тысяч.

С развитием интернета люди стали меньше ходить на футбол. Многие предпочитают посидеть дома, а не идти на стадион. Я, например, для себя не выбираю, мне всегда в кайф сходить и поболеть.

— Кажется, ВГИК популяризирует футбол покруче РФС

— Это да. Приток новостей у нас сумасшедший. Помимо ФНЛ и ПФЛ иногда залетают новости даже из ЛФЛ.

У нас сейчас есть моментальные новости из Саранска, Нижнего Новгорода и Волгограда по новым стадионам. Это большой плюс. В Самаре мы тут компанией собираемся ходить на новый стадион, скоро матч с «Факелом», посмотрим, что да как.

— Новый стадион вернет большой футбол в Самару?

— Надеюсь. Хотя как бы за эту арену не было стыдно. В Волгограде, судя по фотографиям, уже трещины по сваям пошли, а объект только сдали. У нас в ходе строительства тоже косяки находили. Мы между собой шутим: дай бог, чтобы стадион не рухнул. Будем надеяться, что построили на совесть. А то ведь чуть что — это позор для региона.

«ЕЖЕМЕСЯЧНО ВГИК ПРИНОСИТ ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ»

— Немного о работе паблика и вашего Twitter. Сколько народу этим занимается и как часто?

— Сейчас у паблика пять-шесть админов, есть текучка. Twitter ведут два человека, туда я особо не лезу. Каждый от себя публикует около пяти постов. Средний возраст админов — 22-23 года, это не школьники! Очень важно, что за эти семь лет, как наша команда не менялась, ВГИК не отходит от канонов, информационная преемственность соблюдается.

Спартаку хватило меньше недели, чтобы слить три трофея pic.twitter.com/GSTP18c7eb

— #ВГИК (@vgikofficial) 19 апреля 2018 г.

— Как происходит генерирование контента? Кто придумывает мемы, приколы, коллажи?

— Был один парень, который в основном занимался созданием трендов. Потом паблик перекупали, народ поменялся. За какие деньги? Не буду врать, не знаю.

Плюс конечно же подписчики. Они вообще нам помогают идеями. Но постим только самое актуальное и смешное, предложенное.

— Сколько ВГИК зарабатывает ежемесячно?

— Общую сумму не назову, нужно считать. Но ситуация такова, что доход от рекламы делится между админами. В месяц мне прилетает около двух тысяч рублей. Это немного, но все же.

— Вопрос для богемы: люди, ведущие в Twitter аккаунты Анатолия Бышовца и Виталия Мутко — ваши?

— Вот тут не знаю. Предположу, что это другие люди. Но не исключаю возможности, что кто-то из некогда имеющих отношением к ВГИКу.

— В 2017-м у Вас произошел конфликт с другими админами ВГИКа. Что случилось?

— Я в какой-то момент психанул из-за рекламы, ее было слишком много, проплаченные посты появлялись почти каждый день. У меня в один момент что-то внутри взорвалось, но затем эмоции схлынули, мы поговорили с ребятами и решили, что рекламы будет поменьше, теперь она появляется несколько раз в неделю. Она больше не мозолит глаза, жить можно.

— Вы даже создали альтернативный паблик Цыбин News.

— Это больше спин-офф, который я создал после ссоры. Параллельно его сейчас развиваем, но там не только о футболе. Много информации о творчестве музыкальных исполнителей, которые мне нравятся: Полина Гагарина , «Аквариум» и другие. Много пишем о Самаре, социальных проблемах города. Аудитория небольшая, около пяти тысяч.

— После этого вы тоже стали одним из мемов ВГИКа.

— Ну стал и стал, я к этому спокойно отношусь. Не зацикливаюсь на этом. Главное — развиваться и не стоять на месте. А если что-то ушло в народ, цитаты какие-то, фотки, это хорошо. Значит, люди помнят. Но запоминаться надо не чем-то одним, хочется быть всесторонне развитым.

«НАШ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ МОЖЕТ ДОБРАТЬСЯ ДО ФНЛ»

— Недавно вы запустили собственный мерч — нашивки, наклейки и футболки. Это прибыльно?

— Пока дико не раскупают. Со временем продажи увеличатся, наши мемы будут не только расходится репостами, их будут покупать в качестве памятных вещей.

— Расскажите о проекте #ВГИКONTOUR.

— Пацаны гоняют на выезды и снимают репортажи с матчей. Если вынести за скобки большие города, есть выпуски из Дзержинска, Мурома, Зеленограда, Рамони. Эта тема имеет право на жизнь, она интересна нашей аудитории. Надо продолжать.

Я пока в этом нашем проекте не участвовал, но это может случиться. Например, когда ВГИК доберется до Самары.

— Два месяца назад появился ФК ВГИК. Теперь будете создавать своих гениев?

— Подписчики очень живо отреагировали на создание футбольного клуба. Состоялись два просмотра, средний возраст в команде как у наших админов — 22-23 года. Есть не только любители, но и профессионалы. Команда укомплектована. Будем заявляться в одну из московских лиг ЛФЛ на следующий сезон и постараемся со временем пробиться в профессиональный футбол. А там уже чем черт не шутит. Может, дойдем до ФНЛ. На этой волне можно хайпануть.

Я хоть и президент клуба, но нахожусь на расстоянии от ребят. У нас есть тренеры и администрация, все серьезно. Откуда деньги? Донаты. Подписчики скидывают по копеечке, есть фидбэк. Раз люди готовы пожертвовать хоть сколько, значит им это интересно. Пока в качестве благодарности за перевод средств я как президент расписываюсь на стене Вконтакте, некоторым будем оформлять клубные карты. За особо большие донаты полагается летний шарф ФК ВГИК и нашивка.

— Какие планы по раскрутке клуба?

— Первостепенно — соцсети, в будущем создадим сайт. У клуба есть люди, ответственные именно за информационное освещение. Пожелайте нам удачи.

— Не хотите сыграть с «Эгриси» — клубом Василия Уткина

— Нужно переговорить с руководством. Все реально. Это будет полезно для всех, плюс мы можем стать еще одной командой в ЛФЛ, которая медийно раскручена.

«В НАШЕМ ФУТБОЛЕ БЕЗ ЮМОРА НЕЛЬЗЯ»

— Что ждет ВГИК в будущем? Будут ли на его базе появляться новые проекты?

— Несколько идей есть. Были уже отпочкования и деления, но, как показала практика, это все затухало. На данный момент ВГИК — монолитная структура.

В воздухе витает идея создания своего СМИ, но мы постараемся как-то увязать это с клубным сайтом. Необходимо принять коллегиальное решение по этому поводу. Кроме на ВГИКом заведует еще несколько человек, я лишь один из создателей.

— Что нас ждет на ЧМ и как к главному футбольному событию в истории России готовится ВГИК?

— В Самаре аврал. Центральные улицы само собой отреставрировали, город перекроют, на время ЧМ он будет доступен наполовину. Здания, которые не успели отреставрировать, тупо закрывают тентом «Россия-2018». Но по туристическим маршрутам все будет достойно. Думаю, в других городах примерно то же самое.

Конечно мы готовимся к чемпионату мира, уже есть заготовки. Но основные приколы вспыхнут по ходу турнира. Но присутствуют и вечные сюжеты типа матча Панама — Тунис в Саранске.

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— #ВГИК (@vgikofficial) 11 апреля 2018 г.

— Почему наш футбол — это сплошной стеб?

— Это же Россия! В Советском союзе все было строго и выдержанно, мы были нерушимой страной, четко работающей по алгоритму. После распада СССР в наше информационное пространство проникли западные тренды, эта волна поспособствовала культурному изменению. В том числе в футболе. Он последние двадцать лет точно воспринимается близко к сердцу. Когда с юмором, а когда с сочувствием.

Российский футбол — это зеркало, а ВГИК — своего рода сатира над ситуацией в стране. Конечно некоторыми оговорками, но это так. Без юмора нельзя. Ни в жизни, ни в футболе.