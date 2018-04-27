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Путин поздравил Центральный спортивный клуб армии с юбилеем
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Путин поздравил Центральный спортивный клуб армии с юбилеем 

Газета.Ru 19 минут назад
Президент России Владимир Путин выступил с поздравительным словом в адрес спортсменов и болельщиков Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), которому 29 апреля исполнится 95 лет, передает ТАСС.
"Среди воспитанников ЦСКА — блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент страны отметил, что ЦСКА является одним из самых успешных клубов в России, занимая лидерский позиции во многих видах спорта.
История клуба берет свое начало с 1911 года, когда было образовано Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС). В 1923 году оно было расформировано. Затем была сформирована Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ), подведомственное Красной армии. В 1928 году было переименовано в Центральный дом Красной армии (ЦДКА).
Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене запустят поезд в честь 95-летия армейского клуба.
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