Ещё
Открытые спортивные соревнования пройдут в Московском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открытые спортивные соревнования пройдут в Московском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Открытые соревнования по Street Workout и Armlifting пройдут 1 мая в Центре спорта «Московский».
— Задача турнира заключается в популяризации активного и здорового образа жизни. Организаторы стремятся привить и воспитать у участников чувства любви и уважения к спорту. Подобные встречи — отличная возможность проверить свою физическую подготовку, пообщаться с единомышленниками и с пользой провести время, — поделился представитель объединения «Спортивный Московский».
Организаторы отметили, что к участию в соревнованиях подростки от 13 до 16 лет допускаются только под присмотром законных представителей. Ребята от 16 до 24 лет — с разрешения тренера или родителей, при себе необходимо иметь паспорт.
Предварительные заявки на участие в турнире можно отправить по адресу электронной почты: aleksey.kryuchkov.90@mail.ru. В письме указать свои фамилию, имя, отчество и год рождения.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Концерт ко Дню Победы проведут в Мосрентгене Танцевальный клуб из Вороновского занял призовые места в фестивале серии Dance Star Team Турнир дворовых команд по баскетболу прошел в Первомайском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»279
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение