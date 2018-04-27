Открытые спортивные соревнования пройдут в Московском

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Открытые соревнования по Street Workout и Armlifting пройдут 1 мая в Центре спорта «Московский».

— Задача турнира заключается в популяризации активного и здорового образа жизни. Организаторы стремятся привить и воспитать у участников чувства любви и уважения к спорту. Подобные встречи — отличная возможность проверить свою физическую подготовку, пообщаться с единомышленниками и с пользой провести время, — поделился представитель объединения «Спортивный Московский».

Организаторы отметили, что к участию в соревнованиях подростки от 13 до 16 лет допускаются только под присмотром законных представителей. Ребята от 16 до 24 лет — с разрешения тренера или родителей, при себе необходимо иметь паспорт.

Предварительные заявки на участие в турнире можно отправить по адресу электронной почты: aleksey.kryuchkov.90@mail.ru. В письме указать свои фамилию, имя, отчество и год рождения.