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EPICENTER XL выпустил маску для «ВКонтакте»
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EPICENTER XL выпустил маску для «ВКонтакте» 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
Организаторы мейджора EPICENTER XL подготовили специальную маску для социальной сети «Вконтакте». Она превращает пользователей в раков, которые предпочитают играть на центральной линии. Ее можно использовать для того, чтобы записывать истории с турнира для друзей и подписчиков.
Vk.com  Маска уже доступна в каталоге социальной сети. Ссылку следует открывать на мобильных устройствах. Первый российский мейджор проходит с 27 апреля по 6 мая в московском «ВТБ Ледовый Дворец». В турнире участвует 12 коллективов, они сражаются за миллион долларов и 1,5 тыс. очков DPC.
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