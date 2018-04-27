EPICENTER XL выпустил маску для «ВКонтакте»

Организаторы мейджора EPICENTER XL подготовили специальную маску для социальной сети «Вконтакте». Она превращает пользователей в раков, которые предпочитают играть на центральной линии. Ее можно использовать для того, чтобы записывать истории с турнира для друзей и подписчиков.

Vk.com Маска уже доступна в каталоге социальной сети. Ссылку следует открывать на мобильных устройствах. Первый российский мейджор проходит с 27 апреля по 6 мая в московском «ВТБ Ледовый Дворец». В турнире участвует 12 коллективов, они сражаются за миллион долларов и 1,5 тыс. очков DPC.