Как выглядит охота глазами гепарда: молниеносное видео

Идея снять момент охоты гепарда видом от первого лица уже давно не давала покоя ученым. И когда выпал шанс — им это удалось!

Эксперимент с видео был сделан в рамках наблюдения за гепардами, которые выросли в неволе и были отпущены на природу в естественную среду обитания. А поскольку это хищники, вопрос поиска пищи был лишь делом времени.

К радости природоохранной службы, инстинкты животных сработали на отлично. Ведь до последнего момента специалисты переживали за животных и их способность добывать себе пропитание.