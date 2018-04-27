Ещё
Как выглядит охота глазами гепарда: молниеносное видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выглядит охота глазами гепарда: молниеносное видео 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Идея снять момент охоты гепарда видом от первого лица уже давно не давала покоя ученым. И когда выпал шанс — им это удалось!
Эксперимент с видео был сделан в рамках наблюдения за гепардами, которые выросли в неволе и были отпущены на природу в естественную среду обитания. А поскольку это хищники, вопрос поиска пищи был лишь делом времени.
К радости природоохранной службы, инстинкты животных сработали на отлично. Ведь до последнего момента специалисты переживали за животных и их способность добывать себе пропитание.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»279
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение