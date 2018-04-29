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Божович: что-то об интересе «Зенита» слышал, готов приехать на переговоры
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Божович: что-то об интересе «Зенита» слышал, готов приехать на переговоры 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что «Зенит» летом хочет провести с ним переговоры.
«Я что-то такое слышал, но со мной никто не разговаривал. Так что слухи слухами… Готов ли откликнуться на просьбу «Зенита» приехать на переговоры? Да, готов. Как быть не готовым?» — сказал Божович в эфире программы «После футбола».
После 28 сыгранных матчей «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 50 очков. Главный тренер команды Роберто Манчини может уйти по окончании сезона, он является кандидатом на пост рулевого сборной Италии.
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