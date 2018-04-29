Божович: что-то об интересе «Зенита» слышал, готов приехать на переговоры

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что «Зенит» летом хочет провести с ним переговоры.

«Я что-то такое слышал, но со мной никто не разговаривал. Так что слухи слухами… Готов ли откликнуться на просьбу «Зенита» приехать на переговоры? Да, готов. Как быть не готовым?» — сказал Божович в эфире программы «После футбола».