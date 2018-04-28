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Миодраг Божович может возглавить «Зенит»
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Миодраг Божович может возглавить «Зенит» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новым главным тренером петербургского «Зенита» может стать наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович. «Сине-бело-голубые» уже вступили в предварительные переговоры с черногорским специалистом, сообщает «ФАН».
Однако, как утверждает издание, наряду с Божовичем руководство «Зенита» рассматривает ещё около десяти кандидатов на замену действующему наставнику команды Роберто Манчини, который, вероятнее всего, покинет клуб после окончания текущего сезона.
Напомним, срок действия контракта Манчини с «Зенитом» истекает летом 2020 года. Зарплата специалиста в Петербурге составляет 4,5 миллиона евро в год. Если «сине-бело-голубые» захотят уволить итальянца, клубу придется выплатить наставнику 9 миллионов евро. Однако специалист может сам покинуть Петербург, чтобы возглавить сборную Италии.
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