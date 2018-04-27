«Зенит» планирует переговорить с Миодрагом Божовичем

По данным информагентства, черногорский тренер — один из 10 специалистов, входящих в шорт-лист

петербургского клуба.

В связи с неминуемой отставкой нынешнего тренера

сине-бело-голубых

Роберто Манчини , «Зенит» ищет возможные кандидатуры ему на замену.

В прошлом Миодраг Божович возглавлял пермский «Амкар», работал с командами «Ростова», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы».

25 апреля испанские полицейские задержали президента футбольного клуба «Лас‐Пальмас» Мигеля Анхеля Рамиреса в аэропорту Гран‐Канарии на Канарских островах. Его подозревают в мошенничестве в области социального обеспечения.