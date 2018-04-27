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«Зенит» планирует переговорить с Миодрагом Божовичем
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«Зенит» планирует переговорить с Миодрагом Божовичем 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Руководство «Зенита» планирует провести переговоры с наставником тульского клуба «Арсенал» Миодрагом Божовичем. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, черногорский тренер — один из 10 специалистов, входящих в  шорт-лист
петербургского клуба.
В связи с неминуемой отставкой нынешнего тренера
сине-бело-голубых
Роберто Манчини, «Зенит» ищет возможные кандидатуры ему на замену.
В прошлом Миодраг Божович возглавлял пермский «Амкар», работал с командами «Ростова», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы».
25 апреля испанские полицейские задержали президента футбольного клуба «Лас‐Пальмас» Мигеля Анхеля Рамиреса в аэропорту Гран‐Канарии на Канарских островах. Его подозревают в мошенничестве в области социального обеспечения.
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