Особый порядок приема почтовых отправлений задействуют в РФ с 1 мая перед ЧМ‑2018

Почта России » усиливает меры безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, с 1 мая будет установлен особый режим приема почтовых отправлений, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» «Почта России» с 1 мая по 25 июля 2018 года включительно устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в период с 1 мая по 25 июля 2018 года прием посылок, отправлений EMS и посылок первого класса, адресованных в Волгоградскую область, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, Республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую область, Самарскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область, осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке.

Данные почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде. Также «Почта России» рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS в выше обозначенные регионы с описью вложения. Информация о временных изменениях размещена в отделениях связи на информационных стендах, предназначенных для пользователей услугами почтовой связи.

«Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года», — уточняется в материале.

Вопросы безопасности и допустимости содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России». В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется контроль за законностью содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».