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Аллегри поделился мнением о сроках восстановления Кьеллини
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Аллегри поделился мнением о сроках восстановления Кьеллини 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о сроках восстановления защитника Джорджио Кьеллини.
"Для него сезон практически завершён" — ответил Аллегри на соответствующий вопрос журналиста.
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