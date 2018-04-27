Аллегри поделился мнением о сроках восстановления Кьеллини

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о сроках восстановления защитника Джорджио Кьеллини.

"Для него сезон практически завершён" — ответил Аллегри на соответствующий вопрос журналиста.