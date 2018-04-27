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Григорян: «Болею за „Ювентус“ и страшно раздражен поражением от „Наполи“
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Григорян: «Болею за „Ювентус“ и страшно раздражен поражением от „Наполи“ 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян признался, что болеет за «Ювентус», и поделился ожиданиями от ближайшего матча бьянконери против «Интера». Матч 35-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус» состоится 28 апреля, начало — в 21:45 мск.
«Если бы я не болел за «Ювентус», то логически пришел бы к выводу, что наклевывается здесь ничья. Но, так как я болею за «Ювентус» и страшно раздражен тем поражением, которое он потерпел в очном матче против «Наполи», причем заслуженным поражением, все равно я ставку буду делать на выигрыш «Ювентуса».
«Ювентус» еще в матче с «Реалом» показал, что когда нужно построить игру через атаку, то он настолько тактически разнообразен, что может это сделать. Таким образом, ставлю на победу «Ювентуса», просто на победу. То есть 1:0, 2:1, не имеет значения как, но «Ювентус» этот матч кровь из носа должен выиграть и он его выиграет», — цитирует Григоряна.
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