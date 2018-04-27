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Главные моменты в карьеры Андреса Иньесты (фото, видео)
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Главные моменты в карьеры Андреса Иньесты (фото, видео) 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Барса» прощается ещё с одной легендой.
«Ла Масия»
Сентябрь 1996 года. Иньеста попал в академию «Барселоны». Парня приметили в играх за «Альбасете» и быстренько переманили в Каталонию.
Дебют в ЛЧ  29 октября 2002 года. Андрес дебютирует в основном составе «Барселоны». И сразу в ЛЧ — в матче против «Брюгге». Гол Рикельме приносит победу его команде.
Премьера в Примере
21 декабря 2002 года. Луи ван Гал включил 18-летнего Иньесту в основной состав в матче против «Мальорки». Испанец провёл неплохой матч, а его команда выиграла со счётом 4:0.
Первый матч за сборную
15 мая 2006 года. Настало время дебюта в сборной. Это случилось в матче против сборной России в Альбасете — встреча завершилась нулевой ничьей.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Selección Española de Fútbol (SeFutbol).
Тот самый гол «Челси»
6 мая 2009 года. «Барселона» играла решающий матч против «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Под конец встречи Иньеста забил столь нужный мяч и вывел команду в финал.
Финал ЧМ  11 июля 2010 года. В финал ЧМ вышли Испания и Нидерланды. Иньеста забил гол в дополнительное время и принёс стране чемпионский титул. Свой гол он посвятил умершему другу, а после игры его признали лучшим футболистом матча.
В шаге от «Золотого мяча»
10 января 2011 года. После успеха на ЧМ в ЮАР Иньеста попал в список претендентов на «Золотой мяч». Увы, в итоге он оказался лишь вторым, а победителем уже тогда становился Лео Месси. Кстати, недавно учредители премии извинились перед Андресом за то, что тот так и не выиграл приз.
Евротриумф
1 июля 2012 года. Всего пару лет спустя после победы на ЧМ Испания взяла очередной трофей. В киевском финале Евро-2012 испанцы прошлись катком по Италии — 4:0! Несмотря на то что Иньеста не поучаствовал ни в одном голе, его всё равно признали лучшим игроком матча. А заодно и всего турнира. А ещё тот год принёс ему звание лучшего футболиста Европы по версии УЕФА.
Летом Иньеста покинет Ла Лигу. В другой клуб из Испании он едва ли пойдёт. Но его «восьмёрка» так и останется символом бесконечности в сине-гранатовых цветах. Gracias infinitas!
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